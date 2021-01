Covid: Johnson, troppi contagi, test da tutti i Paesi

(ANSA) - LONDRA, 15 GEN - Il Regno Unito impone un test Covid negativo entro le 72 ore a tutti i viaggiatori da qualunque Paese provengano, eliminando tutte le residue esenzioni, in aggiunta al divieto d'ingresso dal Sudamerica e dal Portogallo in vigore da oggi. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson nel briefing di giornata, confermando anche per chiunque entri nel Paese una quarantena obbligatoria di 10 giorni in casa, anche in assenza di sintomi. Si tratta di una necessità di fronte al numero ancora molto alto di contagi nel Paese, ha detto Johnson, ribadendo che occorre evitare "riammissioni" del virus dall'estero e varianti come quella brasiliana. (ANSA).