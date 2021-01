Yang si candida a sindaco New York, per sogno di Luther King

(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Andrew Yang si candida ufficialmente a diventare sindaco di New York. In un video di due minuti e mezzo, l'ex candidato alla Casa Bianca annuncia la sua discesa in campo: "Dobbiamo realizzare il sogno di Martin Luther King di un reddito minimo garantito e dobbiamo dare risorse a chi ne ha più bisogno", dice. La sua campagna elettorale per prendere il posto di Bill de Blasio sarà lanciata ufficialmente nelle prossime ore, con un primo evento. (ANSA).