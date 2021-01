Hong Kong: nuova retata polizia, arrestati 11 attivisti

(ANSA) - PECHINO, 14 GEN - La polizia di Hong Kong operativa a tutela della sicurezza nazionale ha arrestato 11 persone in un raid fatto all'alba, tra cui Daniel Wong, un avvocato di lungo corso noto per le battaglie sui diritti umani.

L'operazione, secondo i media locali, è collegata al tentativo di cospirazione a favore dei 12 attivisti pro-democrazia che ad agosto furono arrestati dalla guardia costiera cinese mentre tentavano di raggiungere Taiwan in motoscafo. La retata è maturata a una settimana dal maxi blitz che ha decapitato il fronte democratico per aver organizzato a luglio le primarie in vista delle politiche di settembre 2020, poi rinviate per il rischio Covid. (ANSA).