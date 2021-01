Covid: Germania, Wieler (Rki), lockdown più duro è opzione

(ANSA) - BERLINO, 14 GEN - Un lockdown più duro in Germania? "È un'opzione", secondo il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler. Stando agli esperti dell'istituto di riferimento tedesco, tutti i modelli matematici della pandemia mostrano che rafforzare le misure sarebbe necessario.

Wieler ha rilevato che in questa seconda ondata, il lockdown vede "troppe eccezioni", e che ci si attiene generalmente di meno alle regole. Il presidente ha fatto appello ai datori di lavoro, perché siano responsabili e consentano l'home-office il più possibile.

A proposito delle mutazioni, che stanno accelerando il contagio in alcuni paesi del mondo, come l'Irlanda, Wieler ha ricordato che "la diffusione delle mutazioni può essere rallentata evitando di viaggiare". È stato quindi rinnovato l'invito ai tedeschi "a spostarsi il meno possibile, e solo se indispensabile".(ANSA)