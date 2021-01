Usa:democratici,Trump ha incoraggiato attacco,incontestabile

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - "E' incontestabile che il presidente ha incoraggiato l'attacco" al Congresso: "non c'è posto nel governo per chi incita un'insurrezione armata per capovolgere il risultato di elezioni democratiche". E' uno dei passaggi del rapporto stilato dai democratici della commissione giustizia della Camera sull'impeachment di Donald Trump.

"E' vero che il tempo che resta" a Donald Trump alla Casa Bianca "è limitato, ma - prosegue il rapporto, che conta in tutto 76 pagine - un presidente in grado di fomentare un'insurrezione violenta al Campidoglio è capace di pericoli ancora più grandi. Deve essere rimosso. Deve essere squalificato" dal poter ricoprire incarichi pubblici "per prevenire la minaccia straordinaria che rappresenta". (ANSA).