Usa: maxi operazione sicurezza Secret Service per Biden

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - Una "mobilitazione" di sicurezza senza precedenti nella storia moderna per proteggere la cerimonia di insediamento di Joe Biden. Il Secret Service ha in mano i preparativi per blindare il Campidoglio e altri edifici federali a Washington, e si sta coordinando con l'Fbi, la Guardia Nazionale e la polizia.

I timori di manifestazioni violente hanno fatto salire l'allerta ai massimi e le forze dell'ordine si stanno preparando a tutti gli scenari, anche alla possibilità di uomini armati in grado di portare avanti un attacco coordinato sui target meno blindati di Washington. (ANSA).