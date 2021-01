Di Maio, fare un passo indietro, la crisi la vive il paese

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Ieri sera abbiamo approvato il piano da 209 miliardi di euro del recovery plan con il quale avvieremo la ricostruzione. L'Italia deve ripartire. Servono serietà e responsabilità in questo momento storico. Tutti facciano un passo indietro per amore del Paese". Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Lugi Di Maio. "Bisogna essere - aggiunge - pragmatici e concreti. Parliamo di risorse per fronteggiare la pandemia, aiuti per chi fatica dalla mattina alla sera, di pensioni, anziani, parliamo di chi è stato colpito ingiustamente dalla crisi come imprese e lavoratori. La vera crisi la stanno vivendo gli italiani, non la politica". (ANSA).