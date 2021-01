Covid: Cina, stato emergenza in provincia Heilongjiang

(ANSA) - PECHINO, 13 GEN - La provincia settentrionale cinese di Heilongjiang, che conta oltre 37 milioni di persone, ha lo "stato di emergenza" negli sforzi per stroncare un focolaio di Covid-19, chiedendo di non lasciare i propri territori se non strettamente necessario, e di annullare conferenze e raduni, mentre la città di Suihua, che conta 5,2 milioni di abitanti, è entrata in lockdown.

La decisione del governo provinciale, è maturata dopo la scoperta di 28 contagi, di cui 12 asintomatici. Tre infezioni sono state trovate nel capoluogo Harbin, che ospita il festival di sculture di ghiaccio che è una grande attrazione per turisti.

(ANSA).