Conte a operai Whirlpool, crisi sarebbe incomprensibile

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Una crisi di governo in questo momento sarebbe "incomprensibile". E' quanto ha sottolineato, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrando il gruppo di lavoratori della Whirlpool giunti a Palazzo Chigi per consegnare il calendario "Sulla nostra pelle". Nel corso dell'incontro la delegazione ha sottolineato al capo del governo come una crisi, in questo momento, sia insostenibile per il Paese. (ANSA).