Mes: Di Battista,Iv squallida, trasforma morti in bandierine

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Da quando i cosiddetti renziani - ovvero un mediocre manipolo di politicanti assetati di potere e poltrone - hanno aperto, ovviamente solo sui giornali, la crisi di governo, sono morte, di Covid, 16570 persone. 16570 persone che oggi ricevono meno spazio delle dichiarazioni del mediocre manipolo." Lo scrive in un post su Fb Alessandro Di Battista, che attacca: "I morti si trasformano in fantasmi o, cosa ancor più indecente, in vessilli da sbandierare per volgari speculazioni politiche. "Sono morti tanti medici, prendiamo il Mes" dicono i renziani. Che squallore." (ANSA).