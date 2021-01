Merkel, servono altre 8-10 settimane di misure dure

(ANSA) - BERLINO, 12 GEN - "Abbiamo bisogno di misure dure per altre 8-10 settimane". Lo ha detto Angela Merkel, citata dalla Bild on line, secondo quanto ha riferito una fonte che ha partecipato a un incontro di lavoro della Cdu. La cancelliera ha espresso forte preoccupazione per la diffusione della mutazione inglese del virus: "Se non riusciamo a fermarla - ha detto - avremo entro Pasqua un'incidenza del virus pari a 10 volte" superiore rispetto a quella attuale. (ANSA).