Governo:Faraone,ok Iv a Recovery poi valuteremo che fare

- ROMA, 12 GEN - "Noi speriamo di fare la battaglia per il Mes dalla maggioranza, se non ci saranno le condizioni andremo serenamente all'opposizione. Le nostre ministre saranno stasera in Cdm" ma "non saremo responsabili di nessun ritardo sul Recovery plan, lo stiamo studiando, lo voteremo, lo sosterremo e lo miglioreremo, un minuto dopo valuteremo il da farsi". Lo ha detto, intervistato ad Agorà su Rai Tre, Davide Faraone di Italia Viva.