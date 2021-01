Governo: Di Maio, siamo vaccinati alle crisi

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Io il vice premier l'ho già fatto, conosco il valore di quella carica. La si sta descrivendo come la panacea di tutti i mali ma non è così. Ho rifiutato due volte di fare il presidente del Consiglio. In questo momento non ci interessano i giochi di Palazzo, stiamo pensando agli italiani".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Agorà su Raitre. "Siamo vaccinati alle crisi", ha detto ancora. (ANSA).