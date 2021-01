Auguri Kabir Bedi, 75 anni per la tigre di Mompracem

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Indimenticabile interprete di Sandokan, la serie tv diretta da Sergio Sollima che incollò 27 milioni di telespettatori alla tv, Kabir Bedi spegne il 16 gennaio 75 candeline, con al suo fianco Parveen Dusanj, la quarta moglie, sposata nel 2016. Oggi vive per gran parte dell'anno a Mumbai, collabora a progetti umanitari come Care&Share Foundation. In molti hanno conosciuto attraverso la tv, prima che sui libri, l'opera di Emilio Salgari, grazie al volto di un uomo con gli occhi bistrati di kajal, che si faceva chiamare la tigre di Mompracem. La storica miniserie con Bedi in sei puntate (trasmesse dal 6 gennaio all'8 febbraio 1976) vedeva nel cast tra gli altri Philippe Leroy (Yanez) e Carole André (Lady Marianna - la perla di Labuan). Quarantaquattro anni dopo la casa di produzione Lux Vide annuncia l'inizio riprese nel prossimo autunno della nuova serie-tv, in 8 episodi, ispirata agli avventurosi romanzi di Salgari: ad interpretare Sandokan sarà l'attore turco Can Yaman (lanciato con la serie in onda su Mediaset DayDreamer e protagonista recente di uno spot con Claudia Gerini con la regia di Ozpetek). Luca Argentero invece sarà Yanez.

Nato il 16 gennaio del 1946 a Lahore, nel Punjab pachistano (allora parte del dominio coloniale britannico), ha frequentato lo Sherwood College di Nainital. Ha recitato in centinaia di pellicole. Tra i film più noti si ricorda quello di James Bond Octopussy (007 Operazione Piovra) nel ruolo dell'avversario di Roger Moore. Tra le innumerevoli produzioni, ha lavorato, accanto a Michael Caine, nel film Ashanti; ne Il ladro di Bagdad; ne Il corsaro nero; è stato Lord Rama in General Hospital di Ahmed Kamal nell'episodio Miraggio di Riptide, di Farouk Ahmed in Dynasty, di Malcolm nell'episodio Legend of the Lost Art di Magnum P.I., del Principe Omar di Beautiful, nella stagione dal '94 al '95 , o per la guest appearence in Supercar.

E' protagonista di Taj Mahal: An Eternal Love Story, grande produzione del regista Akbar Khan. Bedi ha partecipato alla seconda edizione dell'Isola dei famosi e alla quinta di Un medico in famiglia. (ANSA).