Scuola:Marcucci,Toscana indica possibile soluzione

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "La Toscana indica una possibile soluzione al problema più grave che abbiamo dall'inizio della pandemia: la scuola. E' l'unica Regione di grandi dimensioni che oggi ha ripreso le lezioni in presenza. Di questa scelta, va riconosciuto il merito al Presidente Eugenio Giani, che ha costruito un percorso di sicurezza, che può essere importante per tutta l'Italia. Più mezzi di trasporto in circolazione, più stewart alle fermate per controllare il distanziamento, esami di massa nelle scuole per garantire più tracciamento ed orari differenziati negli istituti. I problemi vanno affrontati con l'intento di risolverli concretamente, non per alimentare inutili polemiche". Lo scrive su Facebook il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci. (ANSA).