Pelosi, mercoledì voto su impeachment se Trump resta

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 11 - La Camera voterà mercoledì sull'impeachment di Donald Trump, se non si dimetterà o se il suo vice Mike Pence non invocherà il 25/o emendamento. Lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi in una conference call con i deputati dem. L'inizio della procedura è previsto per le ore 9 (le 15 in Italia).

Intanto per qualche istante è comparso sul sito del dipartimento di Stato un messaggio secondo cui Donald Trump avrebbe lasciato l'incarico, ma poco dopo è stato confermato che si era trattato di un 'errore'. BuzzFeed News, citando fonti non meglio identificate, scrive che autore del falso messaggio sarebbe stato un "dipendente arrabbiato". (ANSA).