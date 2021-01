Governo:Delrio,Conte presenti presto piano Patto legislatura

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "La drammatica crisi economica e sociale innescata dalla pandemia ha messo a nudo le fragilità del sistema Paese accentuando strutturali squilibri e diseguaglianze. Ricostruire un'Italia migliore e più giusta è la sfida della politica e in particolare di maggioranza e governo.

Con le risorse e i progetti del Next Generation Eu possiamo mettere l'Italia sulla strada giusta. La parola d'ordine deve essere costruire insieme e l'imperativo è fare presto. Anche per questo, come noi democratici chiediamo da mesi, serve un deciso rilancio dell'azione di governo attraverso un Patto di legislatura che dia alla maggioranza, nella mutata condizione complessiva, una visione definita ed unitaria del cambiamento necessario all'Italia che certamente non ha bisogno di crisi al buio o perenni conflittualità". Così il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.

"Il Presidente del Consiglio sta lavorando alla sintesi delle proposte già avanzate dai partiti per la definizione di un patto di fine legislatura. Ci aspettiamo che rapidamente la coalizione ne discuta, in uno spirito unitario di cui lo stesso Conte non può che essere garante", conclude. (ANSA).