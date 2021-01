Ambiente:von der Leyen,serve intesa globale e rivoluzionaria

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GEN - "Credo che il 2021 sarà l'anno in cui il mondo volterà pagina per il nostro pianeta. Tra pochi mesi, il mondo si riunirà a Kunming, in Cina. Questa COP15 per la natura deve essere come la COP21 per il clima. Abbiamo bisogno che sia accompagnato ad un accordo come quello di Parigi. Ambizioso, globale e rivoluzionario". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervenendo al 'One Planet Summit' per la biodiversità, a Parigi. (ANSA).