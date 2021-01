Ambiente: Von der Leyen, pronti aprire strada. Unitevi a Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GEN - "L'Europa è pronta a fare da apripista e spero che altri si uniranno a noi in questo sforzo" sull'ambiente. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al summit 'One planet', a Parigi, annunciando che "entro la fine del 2021" sarà proposta una "nuova normativa per ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato dell'Ue di prodotti legati alla deforestazione globale".

"Essere una grande economia e una superpotenza commerciale comporta delle responsabilità. E' nostro dovere garantire che il nostro mercato unico non guidi la deforestazione nelle comunità locali in altre parti del mondo", ha evidenziato la presidente.

(ANSA).