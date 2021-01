Kirghizistan: trionfo del populista Japarov a presidenziali

(ANSA) - MOSCA, 10 GEN - Sadyr Japarov - primo ministro uscente del Kirghizistan, spesso definito 'populista' - è in testa alle elezioni presidenziali anticipate con il 79% dei voti. Lo dice una nota della Commissione centrale elettorale (CEC). Japarov è seguito dal candidato dell'opposizione Adakhan Madumarov con il 6,47% dei voti e Babyrzhan Tolbayev con il 2% dei voti. Lo riporta Interfax.

Il capo della CEC, Nurzhan Shaildabekova, ha detto che più dell'81% delle schede sono state elaborate e che il numero di persone che hanno votato ha raggiunto quota 1.137.357. I dati continuano a provenire dai seggi elettorali. Diciassette candidati sono in corsa per la presidenza in Kirghizistan. Sadyr Japarov è salito al potere nel Paese dopo le proteste di ottobre contro i risultati delle elezioni parlamentari e le rivolte che ne sono seguite. Si è dimesso da capo di Stato ad interim e ha smesso di svolgere le sue funzioni di primo ministro il 14 novembre per potersi candidare alle elezioni.

In Kirghizistan, in concomitanza con le elezioni presidenziali anticipate, si sta svolgendo un referendum sulla questione della forma di governo del Paese. Più dell'80% degli elettori del Kirghizistan ha votato per una forma di governo presidenziale, ha dichiarato la CEC sul suo sito. (ANSA).