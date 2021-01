Indonesia: aereo caduto, rinvenuti resti umani e detriti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Resti umani e detriti sono stati trovati oggi al largo della capitale indonesiana Giacarta, dove un Boeing che effettuava un volo interno si è schiantato in mare con 62 persone a bordo. L'aereo della compagnia locale Sriwijaya Air che collega Giacarta a Pontianak, nella parte indonesiana dell'isola del Borneo, aveva perso i contatti con i controllori del traffico aereo ieri verso le 14:40 ora locale (8:40 ora italiana), circa 4 minuti dopo il decollo. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle possibili cause dell'incidente da parte delle autorità, che hanno avviato estese operazioni di ricerca nonostante appaia improbabile la possibilità di trovare sopravvissuti. "Questa mattina abbiamo rinvenuto oggetti appartenenti ai passeggeri e parti di cadaveri", ha detto il portavoce della polizia Yusri Yunus aggiungendo che "si sta lavorando alle identificazioni". (ANSA).