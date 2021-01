Open Arms: Salvini all'aula bunker, cominciata udienza

(ANSA) - PALERMO, 09 GEN - Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per l'udienza preliminare in cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto d'atto d'ufficio per aver vietato lo sbarco a Lampedusa, ad agosto del 2019, di 107 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola Open Arms.

Blindate le strade circostanti il bunker dove una decina di manifestanti hanno atteso invano Salvini che ha raggiunto l'aula da un'entrata secondaria.

L'udienza è cominciata. (ANSA).