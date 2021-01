Corea del Nord, Kim: gli Usa il nostro più grande nemico

(ANSA) - SEUL, 09 GEN - Gli Stati Uniti sono "il nostro più grande nemico". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un durante una riunione di partito, secondo l'agenzia ufficiale Kcna, definendo gli Usa "il più grande ostacolo alla nostra rivoluzione".

La Corea del Nord ha completato i piani per un sottomarino a propulsione nucleare, ha annunciato poi Kim Jong Un. "La ricerca per la pianificazione del progetto è stata completata e sta per entrare nel processo di esame finale". (ANSA).