Zayn, arriva il nuovo singolo Vibez

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - E' fuori "Vibez", il nuovo singolo di Zayn, l'ex One Direction. Il brano, co-scritto dall'artista, è estratto dal suo terzo album "Nobody is Listening" (RCA Records/Sony Music), in uscita il 15 gennaio.

"Vibez" segue la pubblicazione di "Better", che ha raggiunto oltre 105 milioni di stream e il cui video ha totalizzato mezzo milione di visualizzazioni nei primi 10 minuti dalla pubblicazione.

Con "Mind of Mine", album di debutto, Zayn è diventato il primo artista uomo solista al mondo ad essere allo stesso tempo al #1 nelle classifiche degli album del Regno Unito e degli Stati Uniti nella prima settimana di pubblicazione. Il singolo principale dell'album "Pillowtalk" è stato n.1 in 68 Paesi ed è stato recentemente incluso nella lista "Songs That Defined the Decade" di Billboard. Il suo secondo album Icarus Falls, pubblicato nel 2018, ha raccolto oltre 5 miliardi di stream in tutto il mondo in meno di un anno. (ANSA).