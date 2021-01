Covid, Fontana: 'Screening nelle scuole superiori lombarde'

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - "In Lombardia partirà a breve una sperimentazione importante e mirata basata sullo screening di studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado per verificare concretamente l'incidenza del virus in questo ambito". E' quanto ha annunciato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che poi ha aspramente criticato il modello a zone del governo per arginare la pandemia. "La semplice definizione dei colori e delle relative fasce, basata su valutazione che spesso cambiano con frequenza molto rapida, vanno nella direzione opposta a quello che chiedono i cittadini e le imprese - ha detto il governatore - creando solo incertezze e danni economici rilevantissimi". (ANSA).