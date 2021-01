Vasco Rossi, il nuovo album uscirà il 12 novembre

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Il nuovo singolo di Vasco Rossi, Una canzone d'amore buttata via - uscito il primo gennaio -, in un solo giorno di programmazione è balzato al primo posto di tutte le classifiche.

La ballad è la prima canzone dell'album che arriverà "dopo l'estate", esattamente il 12 novembre 2021.

"Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa", ammicca il Kom, che spera di tornare presto nel suo habitat naturale, il palco.

Dopo aver portato Una canzone d'amore buttata via per la prima volta in tv, nel magico mondo di Roberto Bolle, per il video del nuovo brano Vasco (diretto dal regista Pepsy Romanoff) ha voluto uno scenario molto suggestivo: Piazza Maggiore a Bologna. Un luogo reale. E del cuore, palcoscenico del suo primo concerto in assoluto il 26 maggio 1979.

Dal 9 gennaio il video è sigla di chiusura del programma musicale Magazzini Musicali, su Rai2 il sabato pomeriggio.

