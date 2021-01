Usa:Conte,non vediamo ora di lavorare con Biden ed Harris

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Il Congresso americano ha certificato la vittoria elettorale di Joe Biden. Non vediamo l'ora di lavorare assieme al Presidente Biden e alla Vice Presidente Kamala Harris per promuovere insieme un'agenda globale di crescita, sostenibilità e inclusione". Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte in un messaggio in italiano e in inglese, accompagnato da una foto che ritrae Biden ed Harris.

