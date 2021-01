Usa: Osservatore Romano, democrazia ferita

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 07 GEN - L'Osservatore Romano dedica la prima pagina all'assalto al Congresso americano e parla di "democrazia ferita". "La politica non può prescindere dalle responsabilità individuali, soprattutto da parte di chi detiene il potere ed è in grado, attraverso una narrazione polarizzante, di mobilitare migliaia di persone. Chi semina vento raccoglie tempesta", scrive il giornale della Santa Sede per il quale "il trumpismo è destinato a lasciare un solco profondo nella scena politica a stelle e strisce". (ANSA).