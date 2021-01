Governo: Delrio, sintesi spetta a Conte, prenda iniziativa

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Noi vogliamo che si riparta, lo diciamo da mesi, per il rilancio di una azione di governo da qui a fine legislatura". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, a Radio24, invocando "una iniziativa del presidente del Consiglio che tenga insieme la maggioranza".

"È lui il garante dell'unità, deve assumere una iniziativa che tenga presente le sensibilità delle componenti della sua maggioranza. Ci sono questioni aperte, bisogna fare alcune scelte, concrete e di sintesi. Se lui deciderà che c'è bisogno di nuove persone per questa nuova stagione, lo deciderà lui insieme ai leader politici, come si fatto quando è nato il governo, e lo proporrà al presidente della Repubblica", ha aggiunto. (ANSA).