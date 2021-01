Governo: Bonetti,pronti a dimissioni se continua logorio Italia

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Spero che si apra presto il tavolo e arrivino risposte concrete" sul Recovery Plan,"attendiamo che questo accada" ha detto la ministra Elena Bonetti di Italia Viva, intervistata a SkyTg24 aggiungendo che "se questo non succederà, ad un logorio dell'Italia noi non ci stiamo", "ci siamo a un lavoro serio" mentre "non ci stiamo ad occupare le poltrone per le poltrone". (ANSA).