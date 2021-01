Von der Leyen, ok a Moderna vale altre 160 mln dosi per Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 06 GEN - "Con il vaccino Moderna, il secondo ora autorizzato in Ue, avremo altre 160 milioni di dosi". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il via libera di Bruxelles all'immissione in commercio del vaccino Moderna.

"Arriveranno altri vaccini. L'Europa si è assicurata" in tutto "fino a due miliardi di dosi di potenziali vaccini per il Covid-19", sottolinea von der Leyen, assicurando che i vaccini saranno "più che sufficienti, sicuri ed efficaci, per proteggere tutti gli europei". (ANSA).