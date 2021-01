Premier Irlanda, scuole chiuse almeno fino a fine mese

(ANSA-AFP) - DUBLINO, 06 GEN - A causa della pandemia le scuole in Irlanda saranno chiuse almeno fino a fine gennaio. Lo ha annunciato il premier irlandese, Micheal Martin.

Le scuole in Irlanda chiuderanno per il resto del mese poiché uno "tsunami di infezione" minaccia di travolgere il servizio sanitario, ha detto il premier.

"Dobbiamo semplicemente sopprimere questa ondata", ha aggiunto Martin rivolgendosi ai giornalisti a Dublino, annunciando una serie di nuove restrizioni anti Covid-19 (ANSA-AFP).