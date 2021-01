Nuova forte scossa di terremoto in Croazia, magnitudo 5.3

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Torna la paura del terremoto in Croazia, già colpita duramente il 29 dicembre scorso: una nuova forte scossa di magnitudo 5.3 e si è registrata nel pomeriggio intorno alle 18 (stessa ora italiana) con epicentro non lontano da Petrinja, la località a una cinquantina di km a sudest di Zagabria rimasta semidistrutta per il violento sisma 6.4 una settimana fa. Ne danno notizia i media regionali. (ANSA).