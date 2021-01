Fan di Trump tentano irruzione, evacuati edifici Washington

(ANSA) - NEW YORK, 06 GEN - La polizia di Washington evacua due edifici governativi dopo che i sostenitori di Donald Trump hanno cercato di fare irruzione. I palazzi evacuati sono il Madison e il Cannon Building.

"Oggi non è la fine. E' solo l'inizio", ha affermato il presidente uscente durante il comizio davanti ai suoi sostenitori mentre il Congresso ha avviato la procedura per ratificare il voto dei grandi elettori e la vittoria di Joe Biden. (ANSA).