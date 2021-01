Covid: al via la campagna di vaccinazione in Olanda

(ANSA) - BRUXELLES, 06 GEN - Al via oggi la campagna di vaccinazione anti Covid-19 in Olanda. Una donna di 39 anni, Sanna Elkadiri, che lavora in una casa di cura, è stata la prima persona a ricevere il vaccino Pfizer questa mattina nella cittadina di Veghel. Lo scrive il quotidiano De Telegraaf, nella sua versione online, precisando che il ministro della salute Hugo de Jonge era presente quando è stata fatta la prima iniezione.

I primi ad essere vaccinati nei Paesi Bassi sono gli operatori sanitari delle case di cura. Poi toccherà anche al personale sanitario negli ospedali e nei servizi di ambulanza.

(ANSA).