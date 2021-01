Usa: centinaia di fan Trump nella capitale per protesta voto

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 5 - Alcune centinaia di fan di Donald Trump hanno cominciato a radunarsi a Washington in vista della protesta di domani, quando il Congresso sara' chiamato a certificare i voti del collegio elettorale (306 a 232 per Joe Biden).

La a manifestazione e' stata promossa dal presidente uscente, che rifiuta di riconoscere la sconfitta e sollecita la contestazione del risultato. Degli almeno 300 supporter che si sono ritrovati a mezzogiorno (le 18 in Italia) pochi indossavano la mascherina anti covid, sfidando cosi' le restrizioni imposte dalle autorita' di Washington. (ANSA).