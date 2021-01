Stuprata, picchiata e rapinata a Milano, due arrestati

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Due marocchini di 24 e 25 anni sono stati arrestati per aver stuprato, rapinato e picchiato con numerosi pugni al volto e al corpo una loro connazionale di 34 anni il primo settembre scorso nella sua casa a Milano, dove la donna li aveva ospitati dopo che i tre avevano passato una serata assieme in un locale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip Guido Salvini nelle indagini della Squadra Mobile e del pm Bianca Baj Macario. (ANSA).