Iran:Ue,decisione deplorevole, lavoriamo per salvare intesa

(ANSA) - BRUXELLES, 05 GEN - L'Ue "nota con viva inquietudine" la produzione del 20% dell'uranio arricchito dell'Iran,"che avrà serie conseguenze e implicazioni sulla non proliferazione del nucleare. E' una decisione sicuramente deplorevole. Ma alcuni elementi importanti dell'accordo sul nucleare (Jcpoa) restano e questo è molto importante."Tutte le parti" come emerso "sono interessate a mantenere questa intesa e raddoppieremo gli sforzi per preservare l'accordo". Così il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano. (ANSA).