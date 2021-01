Covid: Johnson rinvia visita di fine gennaio in India

(ANSA) - LONDRA, 05 GEN - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha deciso di rinviare una visita ufficiale in India, annunciata nelle settimane scorso per fine gennaio su invito di New Delhi. Lo ha reso noto Downing Street, in relazione agli impegni del premier Tory legati all'emergenza Covid dopo l'annuncio dell'imposizione di un terzo lockdown generale nel Regno concepito per fronteggiare, probabilmente sino a fine febbraio, l'impennata di contagi determinata dalle nuove varianti del virus. La visita in India era stata annunciata come la prima della nuova era post Brexit. (ANSA).