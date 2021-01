Covid: contagi in Gb sfondano quota 60.000

(ANSA) - LONDRA, 05 GEN - Nuovo record assoluto di contagi da Covid nel Regno Unito, alle prese con il dilagare di varianti più virulente del coronavirus emerse in queste settimane.

Secondo i dati del governo, i caso censiti nelle ultime 24 ore sono stati 60.916, per la prima volta oltre la soglia dei 60.000, su un totale quotidiano di tamponi incrementato pure fino a quasi 465.000. Mentre allarma anche la risalita del numero dei morti verso livelli vicini a quelli dei picchi di primavera: 830 in più da ieri a oggi. (ANSA).