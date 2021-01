Calcio: Pelè rivendica titolo di miglior cannoniere

(ANSA) - SAN PAOLO, 05 GEN - Il più grande cannoniere di tutti i tempi sono io, parola di Pelè. Il tricampione del mondo brasiliano ha aggiornato infatti il suo profilo Instagram autocelebrandosi come "Il più grande cannoniere di tutti i tempi (1.238)".

O Rei non ha gradito il presunto sorpasso da parte di Cristiano Ronaldo, che con la doppietta di domenica contro l'Udinese ha raggiunto 757 gol in partite ufficiali.

Le statistiche ufficiali assegnavano a Pelè 762 gol ufficiali: 642 con la maglia del Santos, 43 con i Cosmos e 77 in nazionale. Un nuovo conteggio lo avrebbe però collocato a 756.

Il campione brasiliano, spalleggiato dal Santos, rivendica infatti come ufficiali anche le reti segnate con la nazionale paulista, con quella militare e nelle amichevoli. Che lo portano alla cifra record di 1.283.

"Messi e Ronaldo hanno ancora molta strada da fare", ironizza il sito sportivo Espn, citando l'aggiornamento di Pelè sui social. (ANSA).