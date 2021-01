Scuola: Veneto, superiori chiuse fino al 31 gennaio

(ANSA) - VENEZIA, 04 GEN - In Veneto prosegue la chiusura delle scuole superiori fino al 31 genbnaio. Lo ha annunciato ai giornalisti il presidente regionale Luca Zaia, che ha firmato un'ordinanza in questo senso.

"Non ci sembra prudente - ha aggiunto Zaia - in una situazione epidemiologica in Italia riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi". (ANSA).