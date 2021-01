Maltempo: ancora neve e pioggia, allerta gialla in 8 regioni

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Neve e pioggia continuano a battere su molte aree dell'Italia e la Protezione civile comunica che per domani è stata valutato lo stato di allerta gialla per otto regioni, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania e gran parte di Emilia-Romagna, Abruzzo e Basilicata.

L'avviso, informa una nota della Protezione civile, prevede dalle prime ore di domani il persistere di nevicate su Piemonte, Lombardia sud-occidentale, entroterra ligure ed Emilia-Romagna occidentale, a quote mediamente superiori ai 200-500 metri. Si prevedono nevicate anche su Lazio, specie sui settori orientali, e su Toscana, Abruzzo, Molise a quote mediamente superiori ai 700-900 metri.

Sono previste, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. (ANSA).