Iran: Aiea conferma avvio arricchimento uranio al 20%

(ANSA) - TEHERAN, 04 GEN - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha confermato che l'Iran ha avviato il processo di arricchimento dell'uranio al 20%, come annunciato stamani da Teheran. "L'Iran ha iniziato oggi ha introdurre uranio 235 già arricchito al 4,1% in sei centrifughe a cascata nell'impianto per l'arricchimento di Fordo", dichiara l'Aiea in una nota. (ANSA).