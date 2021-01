Il 6 gennaio il Mito di Ulisse di Nicola Piovani su Ansa.it

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Per Il Natale all'Auditorium Digital Edition il Maestro Nicola Piovani presenta in prima assoluta il 6 gennaio alle 18 in diretta streaming dalla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica un nuovo spettacolo dedicato al Mito di Ulisse, che sarà trasmesso in streaming anche su Ansa.it nell'ambito del progetto ANSA per la cultura, in sostegno dei teatri chiusi.

Un concerto racconto in cui, partendo dal format di successo "La Musica è pericolosa", il pianista e compositore, premio Oscar per la colonna sonora del film "La Vita è Bella" di Roberto Benigni, propone un viaggio nel mito in assoluto più celebre e affascinante della mitologia: Ulisse. Nello spettacolo il mito, il racconto, si intrecceranno con la vita reale del musicista, per mettere in scena attraverso, parole, musica e immagini l'universo poetico dell'autore.

In questa versione streaming dello spettacolo dal titolo "Lo streaming è pericoloso" il maestro sperimenterà un elemento nuovo e inconsueto ovvero la partecipazione del pubblico che attraverso commenti e domande in tempo reale potrà interagire con Piovani. Accompagnato dal suo ensemble di musicisti e con lo stimolo del pubblico prenderà vita un racconto teatrale in cui la parola arriva dove la musica non può, ma, soprattutto, la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare.

Anche lo spettacolo del giorno prima, il 5 gennaio (in streaming sui canali dell'Auditorium), sarà dedicato alla mitologia: storie belle, come quella di Partenope, delle Sirene, di Orfeo, raccontate attraverso personaggi classici che rivivono poi nelle note del maestro. Mentre lo spettacolo del 6 dedicato ad Ulisse andrà in replica giovedì 7 alle 15, sabato 9 alle 18 e domenica 10 alle 11 sempre sui canali dell'Auditorium. (ANSA).