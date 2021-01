Hit parade, Sfera Ebbasta torna in vetta con Famoso

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Sfera Ebbasta torna in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana con l'ultimo lavoro dal titolo Famoso, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk.

Ancora in aria natalizia, il secondo gradino del podio è occupato dal sempreverde Christmas (album del 2011) di Michael Bublè. Scivola al terzo posto (era primo sette giorni fa) Ligabue con 7 (il disco che contiene sette inediti, usciti dai cassetti e rilavorati).

Quarti i Pinguini Tattici Nucleari con l'Ep Ahia!, che ha lo stesso titolo del romanzo pubblicato dal frontman Riccardo Zanotti. Stabile al quinto posto Tiziano Ferro con Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri, il suo primo album di cover (che è primo tra i vinili). Segue BV3 del collettivo Bloody Vinyl, in risalita di 8 posizioni, che precede Claudio Baglioni, in discesa di quattro, con In questa storia che è la mia. Ottava piazza per Zucchero e la versione deluxe di D.O.C., che contiene September, il duetto con Sting.

Chiudono la top ten Merry Christmas di Mariah Carey (altro sempreverde delle feste) e Mr. Fini di Guè Pequeno. Mariah Carey si conferma prima tra i singoli, con il grande classico del Natale All I want for Christmas is you. (ANSA).