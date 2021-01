Governo:Renzi,ora Conte premier,Draghi persona straordinaria

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "A palazzo Chigi c'è un presidente del Consiglio alla volta e si chiama Conte. Draghi è una persona straordinaria per questo Paese, e devo dire che ha dato suggerimenti molto giusti". Lo ha detto il leader di Iv Renzi, al Tg5.

Draghi, ha continuato, "ha detto fate debito, ma fate debito buono per i giovani, per il futuro". Invece, "qui abbiamo messo piu' soldi per il cashback in un anno che non per i giovani e l'occupazione nei prossimi sei anni. Siamo di fronte a un piano, quello del Recovery, che pensa più al presente che al futuro.

Speriamo che lo cambino seguendo i suggerimenti di Draghi", ha concluso il leader di Italia Viva. (ANSA).