Digitale: Pisano, 15,5 milioni i cittadini dotati di Spid

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - In chiusura di anno hanno raggiunto quota 15 milioni e mezzo i cittadini italiani dotati dello Spid, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale; erano circa 4 milioni a settembre 2019 mentre la App Io è stata scaricata da 9,1 milioni di cittadini. Sono alcuni dei numeri sulla corsa alla digitalizzazione del nostro Paese citati dalla ministra per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano che traccia un bilancio di fine anno.

In forte crescita anche i pagamenti elettronici attraverso la piattaforma PagoPa: solo nel 2020 sono transitati sulla piattaforma circa 100 milioni di pagamenti, per oltre 17 miliardi di euro mentre la carta d'identità elettronica (Cie) è stata assegnata a 18 milioni e 300 mila cittadini.

" Se da un lato la pandemia ci ha messo a dura prova, dall'altro ha reso evidente quanto abbiamo bisogno di servizi pubblici digitali efficienti, facili nell'uso e nell'accesso", ha detto la ministra Paola Pisano.

"Nessuno di noi è in grado di fermare lo sviluppo tecnologico che va avanti, veloce, a prescindere da noi. La tecnologia continuerà ad avanzare e le persone ad usarla. Quello che si può fare è prendere atto di questa situazione e governarla, affinchè sia utile a migliorare il nostro Paese". (ANSA).