Ligabue, videoauguri ai fan con sorpresa

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Un video di auguri ai fan con sorpresa: Luciano Ligabue ha appena annunciato sui suoi profili social che dalla mezzanotte del 31 dicembre, e quindi allo scoccare del nuovo anno, saranno disponibili in digitale i provini mai pubblicati de "Gli Ostacoli del Cuore" e "Volente o nolente", i due brani registrati 15 anni fa a Correggio insieme ad Elisa. Questi esclusivi provini inediti saranno disponibili come bonus track delle versioni digitali dell'album "7" e della raccolta "77+7".

"Grazie per come avete accolto 77+7 e 7: mi ha fatto veramente un enorme piacere ritrovare tutto questo calore", esordisce Liga nel video. "Voglio farvi gli auguri di buon anno: questo 2021 non può essere peggio di quello appena trascorso, non voglio neanche pensarci. E quindi incrociamo le dita e andiamo verso un periodo migliore e anche per questo volevo farvi avere questa pubblicazione delle demo registrate 15 anni fa, io ed elisa, qui, nel mio studio. In un pomeriggio speciale con questo provino un po' raffazzonato registrato da me su un'acustica e un piano, io e lei abbiamo cantato 'Gli ostacoli del cuore' e 'Volente o nolente' e adesso le avete tutte e due anche nella loro versione originale". (ANSA).