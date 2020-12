Generali: si consolida in Grecia, acquisite attività Axa

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Generali ha siglato un accordo per l'acquisizione da Axa Group del 100% di Axa Insurance Grecia per un corrispettivo di 165 milioni, che rappresenta un multiplo di 12,2 volte gli utili 2019, soggetto ad aggiustamenti al closing.

Inoltre, Generali ha rinegoziato l'accordo di distribuzione in essere tra Axa Grecia e Alpha Bank in scadenza a marzo 2027, estendendolo per 20 anni dal closing.

Axa Grecia è tra le prime dieci nel Paese, con una solida posizione di mercato nei segmenti danni e salute e una consolidata presenza nel comparto Vita. Nel 2019, Axa Grecia ha registrato una raccolta premi lordi per circa 168 milioni e distribuisce i suoi prodotti principalmente attraverso Alpha Bank e una rete di oltre 600 agenti. Generali è attiva in Grecia dal 1886, è la sesta compagnia di assicurazioni, con una quota di mercato del 5,3% e offre soluzioni complete nei rami danni, salute e vita a piu' di 305.000 clienti in tutto il territorio greco. Nel 2019 i premi lordi emessi sono stati pari a 218 milioni.

Con l'acquisizione di Axa Grecia e l'accordo di distribuzione esclusivo a lungo termine con Alpha Bank, Generali "accresce decisamente la sua posizione nel mercato locale, diventando il secondo Gruppo più grande nel settore danni e il terzo nel settore salute in Grecia", afferma Jaime Anchústegui Melgarejo, ceo International di Generali. L'operazione "ci consentirà - aggiunge - di ottimizzare il nostro posizionamento strategico nel Paese". (ANSA).